В России созданы авиационные датчики на отечественной микросхеме

Опубликовано 05 августа 2025, 17:251 мин.
В России созданы авиационные датчики на отечественной микросхемеРазработка не имеет аналогов
В пресс-службе Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева сообщили, что специалисты вуза разработали бесконтактные датчики для авиационной промышленности на базе российской микросхемы. Устройства предназначены для точного определения расстояния до металлических поверхностей в системах шасси, дверях и механизмах крыла самолетов.
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Как сообщили в университете, новая разработка отличается повышенной надежностью и точностью измерений. Созданная микросхема автоматически корректирует параметры работы, минимизируя погрешности. Проект реализован совместно с предприятием «Авиаавтоматика» имени Тарасова.
По словам заведующего кафедрой электроники Владислава Мишина, на российском рынке авиастроения практически отсутствуют отечественные аналоги таких датчиков. Разработка не только закрывает потребности внутреннего рынка, но и создает потенциал для выхода на международную арену.
Работа велась в инжиниринговом центре технологий цифровой среды, созданном в 2018 году при поддержке Минобрнауки и Минпромторга.