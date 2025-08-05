В России созданы авиационные датчики на отечественной микросхеме

Как сообщили в университете, новая разработка отличается повышенной надежностью и точностью измерений. Созданная микросхема автоматически корректирует параметры работы, минимизируя погрешности. Проект реализован совместно с предприятием «Авиаавтоматика» имени Тарасова.

По словам заведующего кафедрой электроники Владислава Мишина, на российском рынке авиастроения практически отсутствуют отечественные аналоги таких датчиков. Разработка не только закрывает потребности внутреннего рынка, но и создает потенциал для выхода на международную арену.

Работа велась в инжиниринговом центре технологий цифровой среды, созданном в 2018 году при поддержке Минобрнауки и Минпромторга.