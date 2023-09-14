В России созданы первые телевизионные камеры для работы в условиях плохой погоды

Устройство представляет из себя телевизионную инфракрасную камеру, которая может «видеть» в условиях плохой погоды до 20 км. На десятки километров камера работает при использовании лазерной подсветки и способна формировать картинку в высоком качестве.

Приборы входят в разработку ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») камер для условий плохой видимоти. У устройства широкий спектр использования, например, в беспилотных устройствах, в ходе спасательных операций.