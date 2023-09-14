В России созданы первые телевизионные камеры для работы в условиях плохой погодыКамера может отображать картинку до 20 км километров при использовании лазерной подсветки и способна формировать изображение в высоком качестве
В России созданы первые телевизионные камеры для работы в условиях плохой погоды. Разработкой занимался Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.
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Устройство представляет из себя телевизионную инфракрасную камеру, которая может «видеть» в условиях плохой погоды до 20 км. На десятки километров камера работает при использовании лазерной подсветки и способна формировать картинку в высоком качестве.
Приборы входят в разработку ЦНИИ «Электрон» (входит в «Росэлектронику») камер для условий плохой видимоти. У устройства широкий спектр использования, например, в беспилотных устройствах, в ходе спасательных операций.
Камеры ближнего ИК-диапазона пользуются стабильным спросом со стороны как военных, так и гражданских заказчиков, поскольку такие устройства незаменимы для решения целого спектра задач. Например, наше изделие может использоваться для обнаружения людей на воде в ходе спасательных операций. SWIR-камера в ночное время позволяет наблюдать объекты на порядок четче, чем устройства, работающие в видимом спектральном диапазоне. А при использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов у нашего прибора в 3−3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона. Таким образом, наша разработка "смотрит" дальше и "видит" лучше.