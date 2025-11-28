В России спрогнозировали массовое применение фотонных процессоров для ИИ

Идея оптических компьютеров существует давно и основана на высокой скорости света, обеспечивающей практически мгновенную передачу данных. Однако создание логических элементов для таких процессоров остается сложной задачей, поскольку световые пучки не взаимодействуют друг с другом обычным образом.

Бетеров отметил, что зарубежные коллеги разработали схему нейронной сети на оптическом чипе, но не смогли интегрировать элементы нелинейной оптики, используя традиционную электронику. В России это направление активно развивается научной школой МГУ, хотя пока не получает достаточного внимания для революции в информационных технологиях.