В России спрогнозировали массовое применение фотонных процессоров для ИИ

Опубликовано 28 ноября 2025, 22:531 мин.
В России спрогнозировали массовое применение фотонных процессоров для ИИРоссийский ученый Илья Бетеров о перспективах технологии
Массовое применение фотонных процессоров для задач искусственного интеллекта (ИИ) может начаться в ближайшие 5−10 лет. Такое мнение высказал научный сотрудник Института физики полупроводников СО РАН Илья Бетеров. По его словам, основные достижения ожидаются в области глубоких нейронных сетей и компьютерного зрения.
Идея оптических компьютеров существует давно и основана на высокой скорости света, обеспечивающей практически мгновенную передачу данных. Однако создание логических элементов для таких процессоров остается сложной задачей, поскольку световые пучки не взаимодействуют друг с другом обычным образом.
Бетеров отметил, что зарубежные коллеги разработали схему нейронной сети на оптическом чипе, но не смогли интегрировать элементы нелинейной оптики, используя традиционную электронику. В России это направление активно развивается научной школой МГУ, хотя пока не получает достаточного внимания для революции в информационных технологиях.