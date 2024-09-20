В России спрогнозировали рост научных исследований в сфере ИИ и биоэкономике

По словам Блинова, медийное внимание к искусственному интеллекту способствует росту заявок на гранты, связанных с этой темой. Он отметил, что биоэкономика также становится актуальной, и фонд, вероятно, получит множество новых заявок в этой области. Блинов подчеркнул, что выбор направлений исследований не всегда зависит исключительно от ученых — на него влияют различные факторы, включая медийные тенденции.

Фонд поддерживает около 10 тысяч проектов ежегодно, отметил заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей Блинов.