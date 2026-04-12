В России спрогнозировали снижение себестоимости вывода спутников на орбиту

Опубликовано 12 апреля 2026, 08:371 мин.
В России спрогнозировали снижение себестоимости вывода спутников на орбитуЦель достичь 150−200 долларов за кг
Глава «ИКС холдинга» и компании «Бюро 1440» Алексей Шелобков сделал прогноз по снижению себестоимости космических запусков. Выступая на молодежном конгрессе в МГТУ имени Баумана, он заявил, что в ближайшие пять-шесть лет стоимость вывода полезной нагрузки может уменьшиться на величину до 50%.
Сейчас вывод одного килограмма на орбиту в России обходится примерно в 450 тысяч рублей. Это, по словам Шелобкова, довольно конкурентная цена. Целевой ориентир на текущем этапе развития техники это 1−1,5 тысячи долларов.
Достижение стоимости в 150−200 долларов за килограмм, как считает Шелобков, даст мощный импульс космической экономике. Речь идет не только о спутниках связи, но и об орбитальных центрах обработки данных.