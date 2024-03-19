В России спустят сервер на ледяную дрейфующую льдину в Арктике

По словам представителей компании, дата-центр спроектирован для работы в экстремальных условиях и способен выдерживать суровые климатические условия Арктики. Прыжок запланирован на период с 2 по 6 апреля, и его выполнит Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Генеральный директор RuVDS Никита Цаплин отметил, что проект включает проверку оборудования в экстремальных условиях. Он выразил уверенность в надежности своего оборудования, которое будет спущено на дрейфующую льдину вместе с участниками стратосферного прыжка.

Серверное оборудование будет установлено на ледовом лагере «Барнео», расположенном в непосредственной близости от Северного полюса. Оно будет поддерживать связь со спутником RUVDS, передавая информацию о состоянии льда. Команда специалистов из ООО «Стратонавтика» будет отслеживать данные и их качество, обеспечивая бесперебойную работу оборудования.