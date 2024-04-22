В России станут электронными студенческие билеты

Опубликовано 22 апреля 2024, 11:06
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В России станут электронными студенческие билетыС 25 апреля
В Минцифры сообщили о запуске эксперимента по внедрению электронных студенческих билетов и зачетных книжек на платформе Госуслуг. Студенты, ординаторы и аспиранты смогут воспользоваться этой новой возможностью с 25 апреля 2024 года до 31 декабря 2025 года.
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Электронные билеты будут представлены в виде QR-кода в приложении «Госуслуги», что упростит процесс проверки для сотрудников образовательных учреждений и других организаций. Это также позволит студентам использовать свои билеты для получения скидок на проезд и посещение различных культурных мероприятий.
Приложение «Госуслуги» автоматически применит студенческую скидку при покупке проездных билетов, если пользователь будет авторизовываться через него. Это удобно и позволяет экономить время студентам, не требуя дополнительных действий.
Эксперимент также предусматривает возможность использования электронных билетов для доступа на территорию образовательных учреждений и отслеживания успеваемости.