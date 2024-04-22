В России станут электронными студенческие билеты

Электронные билеты будут представлены в виде QR-кода в приложении «Госуслуги», что упростит процесс проверки для сотрудников образовательных учреждений и других организаций. Это также позволит студентам использовать свои билеты для получения скидок на проезд и посещение различных культурных мероприятий.

Приложение «Госуслуги» автоматически применит студенческую скидку при покупке проездных билетов, если пользователь будет авторизовываться через него. Это удобно и позволяет экономить время студентам, не требуя дополнительных действий.

Эксперимент также предусматривает возможность использования электронных билетов для доступа на территорию образовательных учреждений и отслеживания успеваемости.