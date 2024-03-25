Опубликовано 25 марта 2024, 17:30
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В России стартовал Международный форум «Атомэкспо-2024»Пройдут обсуждения создания чистой энергии
На территории парка науки и искусств «Сириус» стартовал 3-й Международный форум «Атомэкспо-2024». Главной темой станет обсуждение перспектив создания чистой энергии и стратегии развития в этом направлении. Участвовать в мероприятии планируют ведущие эксперты и специалисты из множества стран мира.
Форум организован в рамках восьми тематических треков, включающих в себя энергетику, индустрию, экологию, цифровизацию, здравоохранение, науку и образование. В ходе мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов, таких как роль атомной энергии в будущем, проблемы зеленых технологий и перспективы развития цифровизации промышленности.
Организаторами форума выступает госкорпорация «Росатом», и за время своего существования форум собрал большое количество участников и подписал множество международных соглашений. Формат мероприятия включает в себя выставку и деловую программу, посвященную различным аспектам атомной энергетики и ее развития в мире.