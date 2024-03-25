В России стартовал Международный форум «Атомэкспо-2024»

Форум организован в рамках восьми тематических треков, включающих в себя энергетику, индустрию, экологию, цифровизацию, здравоохранение, науку и образование. В ходе мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов, таких как роль атомной энергии в будущем, проблемы зеленых технологий и перспективы развития цифровизации промышленности.

Организаторами форума выступает госкорпорация «Росатом», и за время своего существования форум собрал большое количество участников и подписал множество международных соглашений. Формат мероприятия включает в себя выставку и деловую программу, посвященную различным аспектам атомной энергетики и ее развития в мире.