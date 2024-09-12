В России стартовал проект по созданию геномной базы Арктики

Опубликовано 12 сентября 2024, 15:211 мин.
В России стартовал проект по созданию геномной базы АрктикиДля защиты экосистем региона
В России начался проект по созданию базы геномных данных живых организмов Российской Арктики. Инициативу реализуют компания «Роснефть» совместно с институтом «Иннопрактика» и Центром полногеномного секвенирования в рамках федеральной научно-технической программы.
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Проект направлен на сохранение генетической информации для защиты растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения. Ученые будут изучать эволюцию видов, антропогенное влияние на экосистемы и возможности снижения рисков.
На первом этапе проекта специалисты проанализируют биологическое разнообразие региона и выберут наиболее ценные виды для изучения. Одним из первых будет составлен полный геном белого медведя с использованием высокопроизводительного суперкомпьютера.
Проект также включает разработку рекомендаций по мониторингу экосистем и исследование адаптации животных к суровым условиям Арктики. В реализации участвуют специалисты МГУ и других ведущих научных центров страны.
Источник:Российская газета
Автор:Ингела Воробьева