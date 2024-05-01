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В России
Опубликовано 01 мая 2024, 11:22
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В России стартовала обязательная маркировка красной и черной икры

В банках и пластиковых кубоконтейнерах
С 1 мая 2024 года в России введена обязательная маркировка красной и черной икры. Это значит, что вся икра осетровых и лососевых рыб, произведенная после этой даты, должна иметь специальный код маркировки.
В России стартовала обязательная маркировка красной и черной икры

© Ferra.ru

Цель — защитить потребителей от контрафакта и некачественной продукции. Код маркировки позволяет проследить путь икры от производителя до магазина, что дает возможность контролировать ее легальность и безопасность.

Маркировке подлежит как икра в банках, так и икра в пластиковых кубоконтейнерах. Код маркировки наносится на упаковку, и его можно проверить с помощью специального мобильного приложения.

По словам замгендиректора ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Реваза Юсупова, уровень готовности отрасли к маркировке высокий. Еще до старта обязательных требований в оборот было введено более 4,5 тысячи единиц маркированной икры.

Эксперимент по маркировке икры стартовал 15 апреля 2023 года и завершился 31 марта 2024 года. За это время в нем приняли участие 110 компаний, включая 68 производителей икры.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#еда
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#Россия