В России стартовала обязательная маркировка красной и черной икры

Цель — защитить потребителей от контрафакта и некачественной продукции. Код маркировки позволяет проследить путь икры от производителя до магазина, что дает возможность контролировать ее легальность и безопасность.

Маркировке подлежит как икра в банках, так и икра в пластиковых кубоконтейнерах. Код маркировки наносится на упаковку, и его можно проверить с помощью специального мобильного приложения.

По словам замгендиректора ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Реваза Юсупова, уровень готовности отрасли к маркировке высокий. Еще до старта обязательных требований в оборот было введено более 4,5 тысячи единиц маркированной икры.

Эксперимент по маркировке икры стартовал 15 апреля 2023 года и завершился 31 марта 2024 года. За это время в нем приняли участие 110 компаний, включая 68 производителей икры.