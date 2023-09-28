В России тестируют алгоритм увеличения длительности жизни онкобольных в два раза

В России тестируют алгоритм увеличения длительности жизни онкобольных в два разаПодбираются химиопрепараты персонально под пациента
Заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Николай Литвяков во время форума OpenBio рассказал, что ученые из НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН тестируют алгоритм подбора химиопрепаратов под каждого пациента с раком легкого, молочной железы и раком желудка персонально, пишет ТАСС.
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Благодаря этому растет выживаемость пациентов с раком легкого с 48% и до 96%, с раком молочной железы с 65% до 94%.
Три перспективных исследования, которое провели у нас в институте - мы взяли очень простые экспрессионные маркеры. Использование этих маркеров для персонализированного подбора одного или другого препарата позволяет у больных раком легкого увеличивать общую выживаемость с 48 до 96%.
Также по словам Николая Литвякова, тестировался алгоритм подбора препаратов для пациентом с раком желудка на IV стадии. С таким заболеванием пациенты живут меньше года, но благодаря алгоритму удалось увеличить выживаемость до 18 месяцев.