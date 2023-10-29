В России уберут из обязанностей медработников немедицинские процедуры

В России уберут из обязанностей медработников немедицинские процедурыВ рамках проекта
В ходе рабочей поездки в Адыгею, министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о запущенном проекте, направленном на повышение производительности труда медицинского персонала. Этот проект предполагает снятие с плеч медработников функций, не связанных с их профессиональной деятельностью, пишет РИА Новости.
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Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — убрать от медработника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медработника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту.
Мурашко также отметил внедрение информационных систем и системы "Проектный офис" в медучреждениях, что способствует минимизации потери времени медиков. Благодаря этим мерам, сейчас наблюдается значительный приток молодых специалистов в систему здравоохранения, включая амбулаторно-поликлинические учреждения и стационары, а также специалистов узких направлений.