В России уберут из обязанностей медработников немедицинские процедуры

Сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — убрать от медработника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, — но в том числе и оптимизация определенных процессов, перевод непрофильной активности медработника другому персоналу. Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту.