В России ученые нашли белки для защиты клеток от замерзания

В рамках исследования ученые создали препарат одного из таких белков и с помощью современных методов, включая масс-спектрометрию и компьютерное моделирование, проанализировали его свойства. Выяснилось, что при понижении температуры эти белки образуют комплексы, которые увеличивают площадь взаимодействия с льдом, препятствуя его росту и меняя форму кристаллов, что помогает избежать повреждений клеток.

Дальнейшее изучение белков поможет создать искусственные аналоги для использования в медицине, пищевой промышленности и других сферах. Эти аналоги смогут эффективно предотвращать разрушения, возникающие при замораживании и оттаивании. Например, они могут использоваться для криоконсервации клеток и органов, долгосрочного хранения продуктов питания, а также в аэрокосмической отрасли для создания покрытия против обледенения.