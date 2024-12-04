В России ученые обнаружили различия в сигналах мозга художника и программиста

В ходе эксперимента было установлено, что присутствие публики не сказывалось на мозговой активности технических специалистов, в то время как у художников оно вызывало заметное увеличение стресса. Однако оба типа участников находились в состоянии расслабления во время медитативных практик и прослушивания музыки.

Эксперимент проводился с использованием нейроинтерфейса — устройства, которое считывает мозговую активность с помощью электроэнцефалографии. Участники были сконцентрированы на своих задачах: один писал код, а другой создавал картину. Исследование показало, что уровень концентрации был наивысшим во время работы, а также выявило, как нейронная активность меняется во время отдыха.