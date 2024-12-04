В России ученые обнаружили различия в сигналах мозга художника и программиста

Опубликовано 04 декабря 2024, 19:231 мин.
В России ученые обнаружили различия в сигналах мозга художника и программистаУровень стресса у гуманитариев и технарей различается
В России проведен нейроэксперимент, который показал различия в мозговых сигналах художников и программистов. Исследование, проведенное IT-холдингом Т1 и биотех-лабораторией Neiry, выявило, что уровень стресса у гуманитариев значительно повышается, когда за их работой наблюдают другие люди, в то время как на программистов это не оказывает влияния.
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В ходе эксперимента было установлено, что присутствие публики не сказывалось на мозговой активности технических специалистов, в то время как у художников оно вызывало заметное увеличение стресса. Однако оба типа участников находились в состоянии расслабления во время медитативных практик и прослушивания музыки.
Эксперимент проводился с использованием нейроинтерфейса — устройства, которое считывает мозговую активность с помощью электроэнцефалографии. Участники были сконцентрированы на своих задачах: один писал код, а другой создавал картину. Исследование показало, что уровень концентрации был наивысшим во время работы, а также выявило, как нейронная активность меняется во время отдыха.