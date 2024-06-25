В России укрепили пластик для автомобилей и электроники с помощью 3D-печати

Опубликовано 25 июня 2024, 13:30
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В России укрепили пластик для автомобилей и электроники с помощью 3D-печатиНа 60%
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод усиления АБС-пластика, широко используемого в производстве автомобилей, электроники и бытовой техники. Пластик становится прочнее за счёт добавления армирующих волокон при 3D-печати, что значительно повышает его физико-механические свойства.
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АБС-пластик, популярный благодаря доступности и простоте использования, имеет свои недостатки: низкую прочность и склонность к деформации под нагрузкой. Решением проблемы стало включение в состав пластика коротких волокон углерода, стекла и базальта. Учёные ПНИПУ доказали, что использование сопла диаметром 0,8 мм при 3D-печати позволяет увеличить прочность изделий на 60%, добавили в пресс-службе вуза.
Особенно эффективным оказалось добавление углеродных волокон, которые обеспечивают наилучшее соотношение прочности к весу и электропроводность. Стеклянные и базальтовые волокна предлагают баланс между стоимостью и производительностью, делая их подходящими для различных промышленных применений