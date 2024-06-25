В России укрепили пластик для автомобилей и электроники с помощью 3D-печати

АБС-пластик, популярный благодаря доступности и простоте использования, имеет свои недостатки: низкую прочность и склонность к деформации под нагрузкой. Решением проблемы стало включение в состав пластика коротких волокон углерода, стекла и базальта. Учёные ПНИПУ доказали, что использование сопла диаметром 0,8 мм при 3D-печати позволяет увеличить прочность изделий на 60%, добавили в пресс-службе вуза.

Особенно эффективным оказалось добавление углеродных волокон, которые обеспечивают наилучшее соотношение прочности к весу и электропроводность. Стеклянные и базальтовые волокна предлагают баланс между стоимостью и производительностью, делая их подходящими для различных промышленных применений