В России улучшат качество сотовой связи вдоль федеральных дорог

В России улучшат качество сотовой связи вдоль федеральных дорогНа М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-11 "Нева"
В пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что компания заключила соглашение с "Автодором" о совместном строительстве вышек сотовой связи вдоль федеральных трасс по всей стране. Это сотрудничество направлено на улучшение мобильной связи и высокоскоростной передачи данных формата LTE на автомагистралях, пишет ТАСС.
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Как отметили в пресс-службе, данное партнерство позволит предоставлять услуги связи на участках федеральных автомагистралей, таких как М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-11 "Нева". В рамках сотрудничества "Ростелеком" планирует использовать свою башенную компанию Tele2 "Пилар", которая является частью компании и участвует в строительстве антенно-мачтовых сооружений.
Это сотрудничество также поможет ускорить процесс развертывания сетей мобильной связи вдоль федеральных автомобильных дорог и выполнить требования законодательства о покрытии связью трасс федерального значения, добавили в пресс-службе.