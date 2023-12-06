В России
19:04, 06 декабря 2023
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В России улучшат качество сотовой связи вдоль федеральных дорог

На М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-11 "Нева"

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что компания заключила соглашение с "Автодором" о совместном строительстве вышек сотовой связи вдоль федеральных трасс по всей стране. Это сотрудничество направлено на улучшение мобильной связи и высокоскоростной передачи данных формата LTE на автомагистралях, пишет ТАСС.

В России улучшат качество сотовой связи вдоль федеральных дорог

© Ferra.ru

Как отметили в пресс-службе, данное партнерство позволит предоставлять услуги связи на участках федеральных автомагистралей, таких как М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-11 "Нева". В рамках сотрудничества "Ростелеком" планирует использовать свою башенную компанию Tele2 "Пилар", которая является частью компании и участвует в строительстве антенно-мачтовых сооружений.

Это сотрудничество также поможет ускорить процесс развертывания сетей мобильной связи вдоль федеральных автомобильных дорог и выполнить требования законодательства о покрытии связью трасс федерального значения, добавили в пресс-службе.

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