В России улучшат качество сотовой связи вдоль федеральных дорог

Как отметили в пресс-службе, данное партнерство позволит предоставлять услуги связи на участках федеральных автомагистралей, таких как М-12 "Восток", М-4 "Дон" и М-11 "Нева". В рамках сотрудничества "Ростелеком" планирует использовать свою башенную компанию Tele2 "Пилар", которая является частью компании и участвует в строительстве антенно-мачтовых сооружений.

Это сотрудничество также поможет ускорить процесс развертывания сетей мобильной связи вдоль федеральных автомобильных дорог и выполнить требования законодательства о покрытии связью трасс федерального значения, добавили в пресс-службе.