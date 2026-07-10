В России
Опубликовано 10 июля 2026, 18:56
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В России улучшили алюминиевые сплавы для авиации

Исследование поможет упростить обработку материала
Ученые Череповецкого государственного университета (ЧГУ) определили температурные режимы обработки алюминиево-магниевого сплава АА5056, применяемого в авиации и кораблестроении. Результаты исследования опубликованы в Research Square.
В России улучшили алюминиевые сплавы для авиации

© Ferra.ru

Разработка позволит заранее подбирать условия обработки материала в зависимости от назначения деталей, без дополнительных длительных технологических операций.

Исследование показало, что при отжиге при 330 °C пластичность сплава снижается из-за выделения частиц вторичной фазы, а при 370 °C начинается рекристаллизация, при которой формируются новые зерна и пластичность увеличивается.

Специалисты также построили математические модели поведения сплава АА5056, отличающегося устойчивостью к низким температурам и высокой солености среды. В дальнейшем ученые планируют изучить влияние легирующих микроэлементов на свойства материала.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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