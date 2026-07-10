В России улучшили алюминиевые сплавы для авиации

Разработка позволит заранее подбирать условия обработки материала в зависимости от назначения деталей, без дополнительных длительных технологических операций.

Исследование показало, что при отжиге при 330 °C пластичность сплава снижается из-за выделения частиц вторичной фазы, а при 370 °C начинается рекристаллизация, при которой формируются новые зерна и пластичность увеличивается.

Специалисты также построили математические модели поведения сплава АА5056, отличающегося устойчивостью к низким температурам и высокой солености среды. В дальнейшем ученые планируют изучить влияние легирующих микроэлементов на свойства материала.