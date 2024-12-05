В России улучшили бетон с помощью наноалмазов

Прочность бетона — это его способность выдерживать механические нагрузки без разрушения или деформации. В ходе исследований ученые определили оптимальную дозировку наноалмазов, которая значительно улучшает его физико-механические свойства. Наилучший результат был достигнут при добавлении 0,4% наноалмазов от массы цемента.

Как пояснил заведующий кафедрой «Инженерная геометрия и компьютерная графика» ДГТУ Евгений Щербань, при таком соотношении прочность бетона на сжатие и изгиб увеличивается на 28% уже через два дня, а через месяц — на 15%. Эти результаты открывают новые возможности для улучшения качества строительных материалов.