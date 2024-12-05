В России улучшили бетон с помощью наноалмазов

Опубликовано 05 декабря 2024, 18:161 мин.
В России улучшили бетон с помощью наноалмазовНаноалмазы увеличивают прочность бетона на 15%
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый метод улучшения качества бетона с использованием химически чистых наноалмазов. Эксперименты показали, что добавление наноалмазов в бетонную смесь может увеличить прочность материала на изгиб и сжатие более чем на 15%.
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Прочность бетона — это его способность выдерживать механические нагрузки без разрушения или деформации. В ходе исследований ученые определили оптимальную дозировку наноалмазов, которая значительно улучшает его физико-механические свойства. Наилучший результат был достигнут при добавлении 0,4% наноалмазов от массы цемента.
Как пояснил заведующий кафедрой «Инженерная геометрия и компьютерная графика» ДГТУ Евгений Щербань, при таком соотношении прочность бетона на сжатие и изгиб увеличивается на 28% уже через два дня, а через месяц — на 15%. Эти результаты открывают новые возможности для улучшения качества строительных материалов.