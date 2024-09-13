В России улучшили биосенсор для выявления вирусов и бактерий

Современные биосенсоры основаны на кремнии и применяются для выявления молекулярных соединений. Однако их конструкция вызывала трудности из-за небольших размеров устройства и исследуемых частиц. Ученые решили эту проблему, изменив форму измерительной камеры и добавив электроизоляционные покрытия.

Благодаря новым технологиям, в частности нанесению слоя золота и оксида гафния на элементы устройства, снизились риски погрешностей и повысилась чувствительность. Новая чашеобразная форма камеры также упростила подготовку проб для анализа.