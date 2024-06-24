В России
Опубликовано 24 июня 2024, 15:52
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В России улучшили композиты для нанодоставки лекарств

Исследование планируется продолжать
В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ им. Канта, Калининград) сообщили, что ученые вуза значительно улучшили свойства магнитоэлектрических композитов для нанодоставки лекарств.
В России улучшили композиты для нанодоставки лекарств

© Ferra.ru

Путем добавления полимерной оболочки вокруг наночастиц феррита кобальта удалось значительно улучшить равномерность их распределения и сохранить магнитные и пьезоэлектрические свойства, отметили в вузе.

Исследование, поддержанное грантом Российского научного фонда, опубликовано в Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Модифицированные композиты обладают на 40% улучшенной способностью накапливать электрический заряд при механическом воздействии, что делает их перспективными для регенеративной медицины.

Ученые планируют дальнейшие исследования механизмов взаимодействия полимерного покрытия с компонентами композитов, что может привести к созданию интеллектуальных имплантатов и биоэлектронных систем, способных взаимодействовать с живыми клетками на молекулярном уровне.