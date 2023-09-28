В России улучшили конструкцию генератора для радиосвязи

Проектирование источника опорных частот — сложная задача, требующая совместить в одном устройстве ряд трудносовмещаемых параметров и сбалансировать их для различных применений. Благодаря анализу на трехмерных моделях была показана возможность одновременного достижения высокой долговременной стабильности частоты и малого времени установления частоты сигнала.