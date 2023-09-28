В России улучшили конструкцию генератора для радиосвязи

В России улучшили конструкцию генератора для радиосвязиЗа счет других материалов
Ученые Омского государственного технического университета улучшили конструкцию российского генератора опорных частот, который был создан в Омском НИИ приборостроения, пишет РИА Новости.
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Усовершенствование предлагается за счет использования других материалов, а также новой конструкции.
Проектирование источника опорных частот — сложная задача, требующая совместить в одном устройстве ряд трудносовмещаемых параметров и сбалансировать их для различных применений. Благодаря анализу на трехмерных моделях была показана возможность одновременного достижения высокой долговременной стабильности частоты и малого времени установления частоты сигнала.
По словам Игоря Хоменко, улучшенная конструкция может продлить срок безошибочной работы в четыре раза.