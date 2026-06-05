В России улучшили метод анализа геомагнитного поля

Разработка уже прошла испытания на Алтайском геодинамическом полигоне, поднятии Восточное Туле в Атлантическом океане, а также на археологических памятниках Сибири. Метод позволяет более детально изучать структуру геомагнитного поля и точнее выявлять его особенности, добавили в пресс-службе.

Ученые отметили, что геомагнитное поле состоит из региональной и локальной частей. Первая отражает крупномасштабные изменения, связанные со строением земной коры, а вторая помогает обнаруживать подземные объекты, включая рудные залежи, разломы пород и древние сооружения. Новая методика разделяет эти составляющие и позволяет строить более точные карты, анализировать изменения поля и повышать точность при бурении скважин.