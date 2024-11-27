В России улучшили метод обезболивания для животных

Исследование проводилось в СПбГУВМ совместно с ветеринарными клиниками «Вега» и «Перспектива-вет» в Санкт-Петербурге. Ученые применили специальные блокады между мышечными слоями, что позволило значительно снизить дозу или полностью исключить использование серьезных обезболивающих препаратов. Этот метод показал хорошие результаты при операциях на опухолях в области грудной клетки.

В эксперименте участвовали 49 животных: 30 собак и 19 кошек, средний возраст которых составил около 10 лет. Все пациенты нуждались в удалении опухолей. Метод доказал свою эффективность в контроле боли, что, по словам ученых, имеет важное значение для онкологических пациентов.