В России улучшили очистку воды с помощью кавитационной технологии

Опубликовано 15 июля 2024, 22:26
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В России улучшили очистку воды с помощью кавитационной технологииПроведены эксперименты на подземных вода
Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) подтвердили, что гидродинамическая кавитационная обработка способствует более эффективной очистке воды от примесей. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ, ссылаясь на результаты исследования профессора Игоря Владимировича Флегентова и доцента Андрея Николаевича Беляева.
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Ученые разработали экспериментальную установку, включающую кавитационный реактор, который интенсифицирует процесс очистки воды. Система, состоящая из емкости, реактора и измерительных приборов, была успешно протестирована на очистку воды в плавательных бассейнах, что позволило значительно улучшить бактерицидные свойства воды, отметили в пресс-службе.
Дополнительные эксперименты на подземных водах в Глазовском районе Удмуртии показали, что кавитационная обработка эффективно уменьшает содержание кремния в воде за короткий срок. Исследования также подтвердили необходимость применения оксида магния для усиления процесса обескремнивания воды.