В России улучшили очистку воды с помощью кавитационной технологии

Ученые разработали экспериментальную установку, включающую кавитационный реактор, который интенсифицирует процесс очистки воды. Система, состоящая из емкости, реактора и измерительных приборов, была успешно протестирована на очистку воды в плавательных бассейнах, что позволило значительно улучшить бактерицидные свойства воды, отметили в пресс-службе.

Дополнительные эксперименты на подземных водах в Глазовском районе Удмуртии показали, что кавитационная обработка эффективно уменьшает содержание кремния в воде за короткий срок. Исследования также подтвердили необходимость применения оксида магния для усиления процесса обескремнивания воды.