В России улучшили пластик для 3D-печати спутниковых деталей

ПЭЭК считается прочным высокотемпературным термопластом, который используют в имплантатах, изоляции электроники и деталях самолетов и спутников. Однако при послойной печати материал склонен к усадке, короблению и ухудшению сцепления между слоями.

Исследователи добавили в структуру полимера химический компонент, замедляющий быстрое образование кристаллической решетки при охлаждении. Лабораторные испытания показали стабильность формы тестовых образцов, отметили в пресс-службе.

Сейчас технология находится на стадии лабораторной разработки. Ученые планируют масштабировать проект для дальнейшего применения в производстве сложных деталей.