В России улучшили пластик для 3D-печати спутниковых деталей

Опубликовано 22 июля 2026, 17:181 мин.
В России улучшили пластик для 3D-печати спутниковых деталейНовый ПЭЭК меньше деформируется
В пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза модернизировали полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), чтобы повысить качество 3D-печати деталей из этого материала. Разработка может применяться при создании элементов для космической техники, машиностроения и медицинских изделий. Работа опубликована в журнале Polymers при поддержке гранта Российского научного фонда.
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ПЭЭК считается прочным высокотемпературным термопластом, который используют в имплантатах, изоляции электроники и деталях самолетов и спутников. Однако при послойной печати материал склонен к усадке, короблению и ухудшению сцепления между слоями.
Исследователи добавили в структуру полимера химический компонент, замедляющий быстрое образование кристаллической решетки при охлаждении. Лабораторные испытания показали стабильность формы тестовых образцов, отметили в пресс-службе.
Сейчас технология находится на стадии лабораторной разработки. Ученые планируют масштабировать проект для дальнейшего применения в производстве сложных деталей.