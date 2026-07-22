В России
Опубликовано 22 июля 2026, 17:18
1 мин.

В России улучшили пластик для 3D-печати спутниковых деталей

Новый ПЭЭК меньше деформируется
В пресс-службе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза модернизировали полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), чтобы повысить качество 3D-печати деталей из этого материала. Разработка может применяться при создании элементов для космической техники, машиностроения и медицинских изделий. Работа опубликована в журнале Polymers при поддержке гранта Российского научного фонда.
В России улучшили пластик для 3D-печати спутниковых деталей

© Ferra.ru

ПЭЭК считается прочным высокотемпературным термопластом, который используют в имплантатах, изоляции электроники и деталях самолетов и спутников. Однако при послойной печати материал склонен к усадке, короблению и ухудшению сцепления между слоями.

Исследователи добавили в структуру полимера химический компонент, замедляющий быстрое образование кристаллической решетки при охлаждении. Лабораторные испытания показали стабильность формы тестовых образцов, отметили в пресс-службе.

Сейчас технология находится на стадии лабораторной разработки. Ученые планируют масштабировать проект для дальнейшего применения в производстве сложных деталей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#спутник
,
#космос
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России улучшили пластик для 3D-печати спутниковых деталей