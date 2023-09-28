В России
17:48, 28 сентября 2023
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В России улучшили снимки сосудов с помощью датчика для микроскопии

Весом около одного грамма

Ученые из лаборатории ультразвуковой и оптоакустической диагностики Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН (Нижний Новгород) совместно с коллегами из Швейцарии разработали ультразвуковой датчик, который можно объединить с оптическим микроскопом, что дает возможность улучшить качество фотографий сосудов.

В России улучшили снимки сосудов с помощью датчика для микроскопии

© Ferra

Новая разработка поможет эффективнее диагностировать заболевание.

Ультразвуковой датчик представляет из себя тонкую иглу у которой на кончике находится полимерный материал с чувствительностью диаметром 0,5 миллиметра. Сам датчик весит около одного грамма.

Разработанный нами миниатюрный датчик легко интегрируется в оптические системы микроскопов. Это может быть полезно при исследовании развития опухолей, поскольку позволит детально проследить все особенности раковых клеток, оплетающих их сосудов и окружающих тканей. В дальнейшем мы планируем продолжать совершенствовать ультразвуковой датчик, а именно разработать такую конфигурацию, которая позволит регистрировать акустические волны с амплитудами менее одного паскаля.

Павел Субочев
Руководитель проекта,кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией ультразвуковой и оптоакустической диагностики Института прикладной физики имени А. В. Гапонова-Грехова РАН
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