В России улучшили снимки сосудов с помощью датчика для микроскопии

В России улучшили снимки сосудов с помощью датчика для микроскопииВесом около одного грамма
Ученые из лаборатории ультразвуковой и оптоакустической диагностики Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН (Нижний Новгород) совместно с коллегами из Швейцарии разработали ультразвуковой датчик, который можно объединить с оптическим микроскопом, что дает возможность улучшить качество фотографий сосудов.
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Новая разработка поможет эффективнее диагностировать заболевание.
Ультразвуковой датчик представляет из себя тонкую иглу у которой на кончике находится полимерный материал с чувствительностью диаметром 0,5 миллиметра. Сам датчик весит около одного грамма.
Разработанный нами миниатюрный датчик легко интегрируется в оптические системы микроскопов. Это может быть полезно при исследовании развития опухолей, поскольку позволит детально проследить все особенности раковых клеток, оплетающих их сосудов и окружающих тканей. В дальнейшем мы планируем продолжать совершенствовать ультразвуковой датчик, а именно разработать такую конфигурацию, которая позволит регистрировать акустические волны с амплитудами менее одного паскаля.