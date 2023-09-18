В России улучшили сохранение вечной мерзлоты солнцем

Эти устройства используют выработанную энергию для замораживания грунта, закачивая воду с помощью теплового насоса и охлаждая ее с помощью хладагента. Кроме того, они оснащены аккумуляторами, позволяющими накапливать энергию в солнечные дни и использовать ее в пасмурную погоду. Однако стоимость таких батарей относительно высока, что побудило исследователей предложить новый способ использования этих охладителей.

Ученые из МГТУ им. Баумана, САФУ и их коллеги из Швейцарии разработали установку с тепловым насосом, мощность которого зависит от количества вырабатываемой энергии. Это означает, что в солнечные дни он работает на полную мощность, а в пасмурную погоду - на пониженную.

Исследователи проверили эффективность адаптивной нагрузки, используя метеорологические данные, собранные в течение года. Они провели расчеты и сравнили погодные условия с производительностью устройства. Результаты показали, что адаптивные установки работают эффективнее обычных кулеров и обходятся на 44% дешевле. Кроме того, было установлено, что использование нескольких небольших тепловых насосов позволяет увеличить время работы системы.

В настоящее время специалисты собирают установку для использования в Арктике.