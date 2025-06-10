В России улучшили срастание имплантов с костью

В основе технологии лежит обработка пористых имплантов из полиэфиркетонкетона — прочного полимера, который используется для создания индивидуальных костных имплантатов. Ученые предложили наносить на поверхность гидроксиапатит — минеральный компонент, аналогичный естественной костной ткани. Эта обработка делает поверхность импланта «липкой», что позволяет прочно закрепить частицы гидроксиапатита без изменения формы и размеров изделия.

Испытания показали, что модифицированные импланты способствуют лучшему прикреплению стволовых клеток костного мозга и их развитию в костную ткань. Это значит, что такие импланты будут быстрее и надежнее срастаться с костью пациента.

Главным преимуществом нового способа является его простота: он может быть выполнен в любой химической лаборатории с обычным оборудованием. Также метод хорошо подходит для пористых имплантов, изготовленных с помощью 3D-печати, что важно для персонализированных решений при замещении костных дефектов.