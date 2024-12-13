В России улучшили свойства сплавов для машиностроения и добычи

Как пояснил старший преподаватель кафедры «Материаловедение и технологии материалов» Артем Бадамшин, вольфрамовые сплавы традиционно применяются в подобных инструментах, но этот металл дорогостоящий и дефицитный в России. Альтернативой стали безвольфрамовые сплавы на основе титана, которые дешевле в три раза, однако уступают в характеристиках. Ионное облучение позволило преодолеть это ограничение, сделав материал более конкурентоспособным.

Методика основана на воздействии на поверхность сплава мощным пучком ионов с энергией 250 кэВ. Облучение расплавляет верхний слой металла, который затем мгновенно кристаллизуется, образуя новые химические соединения. Это приводит к значительному увеличению твердости и снижению хрупкости материала. Анализ показал образование карбидных соединений и уменьшение содержания никелевых интерметаллидов, что также улучшает свойства сплава.