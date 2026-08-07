В России улучшили технологию 3D-печати деталей из алюминиевой бронзы

Алюминиевая бронза прочнее меди, но уступает ей в теплопроводности. При 3D-печати возникают неоднородности, снижающие механические свойства. Ученые провели эксперименты с нагревом готовых деталей до 300, 400 и 500 °C. Оказалось, что при 500 °C структура становится стабильной, а прочность и пластичность достигают оптимального баланса.

По словам исследователя из «Сколтеха» Анастасии Филипповой, это особенно важно для электроники, работающей в условиях ударов и вибраций. Результаты помогут улучшить характеристики ракетной и авиационной техники. В отличие от чистой меди, бронза лучше совместима с 3D-печатью, а новый подход делает ее еще более надежной, отметили в пресс-службе.