В России улучшили технологию 3D-печати деталей из алюминиевой бронзы

Опубликовано 07 августа 2026, 15:281 мин.
В России улучшили технологию 3D-печати деталей из алюминиевой бронзыНайден оптимальный режим термообработки
В пресс-службе «Сколтеха» сообщили, что ученые разработали метод оптимизации структуры деталей из алюминиевой бронзы, напечатанных на 3D-принтере. Материал широко используется для систем охлаждения в авиации, автомобилях и ракетах. Новая технология повышает надежность теплообменников.
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Алюминиевая бронза прочнее меди, но уступает ей в теплопроводности. При 3D-печати возникают неоднородности, снижающие механические свойства. Ученые провели эксперименты с нагревом готовых деталей до 300, 400 и 500 °C. Оказалось, что при 500 °C структура становится стабильной, а прочность и пластичность достигают оптимального баланса.
По словам исследователя из «Сколтеха» Анастасии Филипповой, это особенно важно для электроники, работающей в условиях ударов и вибраций. Результаты помогут улучшить характеристики ракетной и авиационной техники. В отличие от чистой меди, бронза лучше совместима с 3D-печатью, а новый подход делает ее еще более надежной, отметили в пресс-службе.