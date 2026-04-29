В России упростили производство оптических решеток для лазерной связи

Опубликовано 29 апреля 2026, 15:38
В России упростили производство оптических решеток для лазерной связиНовый метод снижает энергопотери и заменяет многоэтапную обработку
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали новый способ создания многослойных оптических решеток для ближнего инфракрасного диапазона. Технология упростит выпуск элементов для лазерной связи, спектроскопии и метрологии. Работа выполнена в рамках импортозамещения.
© Ferra.ru
По словам одного из разработчиков Виктории Зайцевой, раньше для получения нужного рельефа на голограммах требовалось четыре этапа: напыление диэлектрика электронным лучом, нанесение хрома, лазерное «рисование» узора с нагревом и ионная обработка. Оптимизация состава покрытия позволила добиться однородной глубины травления и снизить отражение от дифракционной структуры.
Разработка относится к решеткам Даммана — дифракционным оптическим элементам, которые расщепляют лазерный луч на несколько лучей одинаковой интенсивности. Это нужно для параллельной лазерной микрообработки, многолучевых интерферометров и оптоволокна.