В России упростили производство редких сахаров

Новый метод позволяет получать ценные соединения всего за одну стадию. Исследователи сначала синтезировали полностью ацетилированные гликозиды, а затем с помощью контролируемого дезацетилирования оставили только одну нужную ацетильную группу.

Хотя выход продукта составляет 11−32%, технология имеет важные преимущества. Процедура проста в исполнении, а побочные продукты можно повторно использовать, увеличивая общий выход до 70%. Для сравнения, традиционные методы требуют 5−10 стадий синтеза.