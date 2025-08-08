В России
Опубликовано 08 августа 2025, 22:23
1 мин.

В России упростили производство редких сахаров

Для фармацевтики
В Минобрнауки РФ сообщили, что специалисты Томского политехнического университета совместно с коллегами из Линчепингского университета (Швеция) и Королевского технологического института (Швеция) разработали новый способ синтеза моноацетилированных углеводов. Эти редкие сахара широко применяются в фармацевтике и биотехнологии, но их традиционное производство было сложным и многоступенчатым.
В России упростили производство редких сахаров

© Ferra.ru

Новый метод позволяет получать ценные соединения всего за одну стадию. Исследователи сначала синтезировали полностью ацетилированные гликозиды, а затем с помощью контролируемого дезацетилирования оставили только одну нужную ацетильную группу.

Хотя выход продукта составляет 11−32%, технология имеет важные преимущества. Процедура проста в исполнении, а побочные продукты можно повторно использовать, увеличивая общий выход до 70%. Для сравнения, традиционные методы требуют 5−10 стадий синтеза.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука