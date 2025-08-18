В России усилили «живые батарейки» из растений и бактерий

В таких системах электрический ток возникает благодаря естественным биохимическим процессам в клетках растений и микроорганизмов. Проблема заключалась в катодной реакции — без дорогостоящего платинового катализатора она протекала слишком медленно. Учёные нашли решение, заменив платину доступным диоксидом марганца.

Новый катализатор увеличил мощность элемента с 20 до 33 мВт/м² и снизил внутреннее сопротивление системы. Это серьёзный шаг вперёд для технологии, которая может применяться в автономных системах очистки воды и для питания маломощных устройств.

Особенно перспективны такие решения для регионов с тёплым климатом, где остро стоит проблема доступа к чистой воде.