В России усилили «живые батарейки» из растений и бактерий

Опубликовано 18 августа 2025, 17:361 мин.
В России усилили «живые батарейки» из растений и бактерийЭффективность выросла в 1,5 раза без дорогой платины
Учёные из Тульского государственного университета (ТулГУ) совместно с коллегами из Иркутска усовершенствовали технологию экологичных источников энергии. Они разработали более мощные растительно-микробные топливные элементы (РМТЭ), которые не только вырабатывают электричество, но и очищают сточные воды.
В таких системах электрический ток возникает благодаря естественным биохимическим процессам в клетках растений и микроорганизмов. Проблема заключалась в катодной реакции — без дорогостоящего платинового катализатора она протекала слишком медленно. Учёные нашли решение, заменив платину доступным диоксидом марганца.
Новый катализатор увеличил мощность элемента с 20 до 33 мВт/м² и снизил внутреннее сопротивление системы. Это серьёзный шаг вперёд для технологии, которая может применяться в автономных системах очистки воды и для питания маломощных устройств.
Особенно перспективны такие решения для регионов с тёплым климатом, где остро стоит проблема доступа к чистой воде.