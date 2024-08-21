В России усилились DDoS-атаки на операторов связи

По словам эксперта Kaspersky DDoS Protection Вячеслава Кириллова, большинство атакуемого трафика (95%) поступает с территории РФ, что является уникальным случаем. Кириллов отметил, что хотя атаки фиксируются с российских IP-адресов, их подмена затрудняет точное определение источника.

Особенностью текущей волны атак стало увеличение их мощности до 600 Гбит/с. Операторы с надежной анти-DDoS защитой могут не почувствовать проблемы, но те, кто не подготовлен, должны срочно усилить защиту для обеспечения стабильности связи, предупредил Кириллов.