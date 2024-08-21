В России усилились DDoS-атаки на операторов связи

Опубликовано 21 августа 2024, 22:28
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В России усилились DDoS-атаки на операторов связиСообщили в Лаборатории Касперского
«Лаборатория Касперского» сообщила о значительном увеличении числа кибератак на российских операторов связи с июля 2024 года. 21 августа в России произошел масштабный сбой в работе некоторых сервисов, который, по данным Роскомнадзора, был вызван DDoS-атаками.
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По словам эксперта Kaspersky DDoS Protection Вячеслава Кириллова, большинство атакуемого трафика (95%) поступает с территории РФ, что является уникальным случаем. Кириллов отметил, что хотя атаки фиксируются с российских IP-адресов, их подмена затрудняет точное определение источника.
Особенностью текущей волны атак стало увеличение их мощности до 600 Гбит/с. Операторы с надежной анти-DDoS защитой могут не почувствовать проблемы, но те, кто не подготовлен, должны срочно усилить защиту для обеспечения стабильности связи, предупредил Кириллов.