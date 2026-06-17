В России
Опубликовано 17 июня 2026, 15:24
1 мин.

В России усилят поддержку строительства дата-центров

Отрасли нужна своя инфраструктура
Развитие центров обработки данных (ЦОД) становится одним из ключевых направлений для российской ИТ-инфраструктуры. Представители отрасли считают, что для расширения рынка необходимы меры господдержки и официальное включение дата-центров в ОКВЭД, пишет ТАСС.
В России усилят поддержку строительства дата-центров

© Ferra.ru

Участники рынка на открытой дискуссионной площадке «#МЫОтрасль. Взгляд на 360» обсудили проекты строительства ЦОД мощностью от 100 МВт, производство оборудования и привлечение частных инвестиций. Отдельное внимание уделили переходу на российские и китайские инженерные решения после ухода части зарубежных поставщиков.

Представители промышленности отметили, что отечественное оборудование уже применяется в большинстве проектов, хотя некоторые компоненты пока требуют импорта. Также растет интерес к использованию собственной газовой генерации для дата-центров из-за ограничений по подключению к энергосетям и дефицита мощности в отдельных регионах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#данные
,
#технологии
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России усилят поддержку строительства дата-центров