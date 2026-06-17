В России усилят поддержку строительства дата-центров

Участники рынка на открытой дискуссионной площадке «#МЫОтрасль. Взгляд на 360» обсудили проекты строительства ЦОД мощностью от 100 МВт, производство оборудования и привлечение частных инвестиций. Отдельное внимание уделили переходу на российские и китайские инженерные решения после ухода части зарубежных поставщиков.

Представители промышленности отметили, что отечественное оборудование уже применяется в большинстве проектов, хотя некоторые компоненты пока требуют импорта. Также растет интерес к использованию собственной газовой генерации для дата-центров из-за ограничений по подключению к энергосетям и дефицита мощности в отдельных регионах.