В России усилят поддержку строительства дата-центров

Опубликовано 17 июня 2026, 15:241 мин.
В России усилят поддержку строительства дата-центровОтрасли нужна своя инфраструктура
Развитие центров обработки данных (ЦОД) становится одним из ключевых направлений для российской ИТ-инфраструктуры. Представители отрасли считают, что для расширения рынка необходимы меры господдержки и официальное включение дата-центров в ОКВЭД, пишет ТАСС.
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Участники рынка на открытой дискуссионной площадке «#МЫОтрасль. Взгляд на 360» обсудили проекты строительства ЦОД мощностью от 100 МВт, производство оборудования и привлечение частных инвестиций. Отдельное внимание уделили переходу на российские и китайские инженерные решения после ухода части зарубежных поставщиков.
Представители промышленности отметили, что отечественное оборудование уже применяется в большинстве проектов, хотя некоторые компоненты пока требуют импорта. Также растет интерес к использованию собственной газовой генерации для дата-центров из-за ограничений по подключению к энергосетям и дефицита мощности в отдельных регионах.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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