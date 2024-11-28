В России ускорили испытания радиационных материалов

Опубликовано 28 ноября 2024, 19:471 мин.
В России ускорили испытания радиационных материаловС восьми лет до трех месяцев
В России разработана новая методика для ускоренного испытания радиационных материалов, которая позволяет сократить период испытаний с восьми лет до всего трех месяцев. Это открывает новые возможности для создания и тестирования материалов.
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Как сообщил Алексей Дуб, первый заместитель генерального директора «Росатом Наука», основой нового подхода являются цифровые решения. Методика, разработанная в сотрудничестве с компанией «Прометей», фокусируется на испытаниях радиационных характеристик материалов, таких как коррозионное растрескивание и прочность. Использование новых технологий позволяет значительно ускорить процесс, что будет способствовать быстрому внедрению инноваций.
Теперь, благодаря новым методам, разработчики смогут получать результаты гораздо быстрее, что открывает возможности для более оперативного создания материалов для ядерной энергетики и других высокотехнологичных отраслей.