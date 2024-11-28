В России ускорили испытания радиационных материалов

Как сообщил Алексей Дуб, первый заместитель генерального директора «Росатом Наука», основой нового подхода являются цифровые решения. Методика, разработанная в сотрудничестве с компанией «Прометей», фокусируется на испытаниях радиационных характеристик материалов, таких как коррозионное растрескивание и прочность. Использование новых технологий позволяет значительно ускорить процесс, что будет способствовать быстрому внедрению инноваций.

Теперь, благодаря новым методам, разработчики смогут получать результаты гораздо быстрее, что открывает возможности для более оперативного создания материалов для ядерной энергетики и других высокотехнологичных отраслей.