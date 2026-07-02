В России
Опубликовано 02 июля 2026, 16:22
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В России ускорили моделирование дорожного трафика в десятки раз

Новый метод повышает скорость расчетов
Российские исследователи предложили подход, который позволяет значительно ускорить моделирование дорожного трафика при долгосрочных прогнозах. По данным Центра научной коммуникации МФТИ, скорость расчетов может вырасти в десятки раз без заметной потери точности результатов. Разработка также может быть применена и к другим задачам оптимизации.
В России ускорили моделирование дорожного трафика в десятки раз

© Ferra.ru

Основой метода стал обновленный вариант алгоритма Франка-Вульфа. Он используется для прогнозирования потоков транспорта и поиска равновесного распределения на дорожной сети. В классических моделях вычисляются кратчайшие маршруты между всеми точками отправления и назначения, что сильно увеличивает нагрузку на расчеты при росте размера сети.

Новый подход предполагает использование только части данных. В частности, алгоритм на каждом этапе выбирает случайные 10 процентов пунктов отправления, что снижает вычислительную нагрузку. Такой метод позволяет ускорить процесс моделирования и может быть полезен для крупных транспортных систем и других задач оптимизации, отметили в Центре.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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