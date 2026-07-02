В России ускорили моделирование дорожного трафика в десятки раз

Основой метода стал обновленный вариант алгоритма Франка-Вульфа. Он используется для прогнозирования потоков транспорта и поиска равновесного распределения на дорожной сети. В классических моделях вычисляются кратчайшие маршруты между всеми точками отправления и назначения, что сильно увеличивает нагрузку на расчеты при росте размера сети.

Новый подход предполагает использование только части данных. В частности, алгоритм на каждом этапе выбирает случайные 10 процентов пунктов отправления, что снижает вычислительную нагрузку. Такой метод позволяет ускорить процесс моделирования и может быть полезен для крупных транспортных систем и других задач оптимизации, отметили в Центре.