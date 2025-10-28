В России ускорили обработку зашифрованных данных в облаках в 30 раз

Разработка может найти применение в банковском секторе, системах безопасности бизнес-процессов, интернете вещей и работе с большими данными.

Исследователи использовали два ключевых метода — квантизацию и дистилляцию. Первоначально планировалось достичь десятикратного ускорения, но практические результаты превзошли ожидания. Разработка ведется под руководством заведующего кафедрой вычислительной математики и кибернетики СКФУ Михаила Бабенко.

Система способна обрабатывать данные в зашифрованном виде с сохранением высокой точности результатов. Она совместима с современными протоколами шифрования, включая гомоморфное шифрование. В настоящее время ученые работают над созданием рабочего прототипа.

Выпуск готового продукта запланирован на 2028 год.