В России
Опубликовано 28 октября 2025, 23:07
1 мин.

В России ускорили обработку зашифрованных данных в облаках в 30 раз

Разработка повышает производительность и точность систем
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета сообщили, что ученые вуза разработали методы оптимизации алгоритмов шифрования для облачных сервисов. Применение новых подходов позволило увеличить скорость обработки зашифрованных данных почти в 30 раз.
В России ускорили обработку зашифрованных данных в облаках в 30 раз

© Ferra.ru

Разработка может найти применение в банковском секторе, системах безопасности бизнес-процессов, интернете вещей и работе с большими данными.

Исследователи использовали два ключевых метода — квантизацию и дистилляцию. Первоначально планировалось достичь десятикратного ускорения, но практические результаты превзошли ожидания. Разработка ведется под руководством заведующего кафедрой вычислительной математики и кибернетики СКФУ Михаила Бабенко.

Система способна обрабатывать данные в зашифрованном виде с сохранением высокой точности результатов. Она совместима с современными протоколами шифрования, включая гомоморфное шифрование. В настоящее время ученые работают над созданием рабочего прототипа.

Выпуск готового продукта запланирован на 2028 год.