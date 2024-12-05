В России ускорили обучение ИИ до 10 раз

Методы оптимального транспорта используются для генерации искусственных данных, таких как изображения или тексты, а также для решения задач в обучении с подкреплением, включая медицину. Однако существующие методы часто сталкиваются с проблемами, такими как нестабильность обучения и сложные преобразования. Новый метод, предложенный учеными, решает эти проблемы с помощью внедрения энтропийной регуляризации, что значительно ускоряет вычисления и повышает качество работы моделей.

Метод был протестирован на задачах генерации изображений, переносе стиля и реконструкции трехмерных объектов, что показало его универсальность и эффективность.