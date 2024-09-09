В России ускорили обучение нейросетей в 15−20 раз

Опубликовано 09 сентября 2024, 09:391 мин.
В России ускорили обучение нейросетей в 15−20 разНовая технология значительно повысит эффективность ИИ-систем
Российские ученые из компании Cognitive Pilot представили новое решение, которое позволяет ускорить обучение нейросетей в 15−20 раз. Эта технология, названная Cognitive Neural Network Hospital, использует автоматический механизм для анализа и исправления ошибок во время обучения.
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Метод работает в два этапа: сначала определяются слабые места нейросети, затем выявляются новые данные, похожие на совершенные ошибки, что позволяет классифицировать ошибки и улучшить обучение. В результате эффективность обучения ИИ повышается на 40%, а время, необходимое для разработки ИИ-систем, сокращается значительно.
Это нововведение особенно важно для отраслей, использующих ИИ, таких как автопилотирование и агрохозяйства. По оценкам аналитиков, технологии подобного класса могут создать рынок стоимостью несколько миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова отметила, что эти достижения обеспечат пользователям доступ к самым передовым решениям и улучшат их функциональность.