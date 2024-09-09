В России ускорили обучение нейросетей в 15−20 раз

Метод работает в два этапа: сначала определяются слабые места нейросети, затем выявляются новые данные, похожие на совершенные ошибки, что позволяет классифицировать ошибки и улучшить обучение. В результате эффективность обучения ИИ повышается на 40%, а время, необходимое для разработки ИИ-систем, сокращается значительно.

Это нововведение особенно важно для отраслей, использующих ИИ, таких как автопилотирование и агрохозяйства. По оценкам аналитиков, технологии подобного класса могут создать рынок стоимостью несколько миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова отметила, что эти достижения обеспечат пользователям доступ к самым передовым решениям и улучшат их функциональность.