В России
Опубликовано 03 июля 2026, 17:20
1 мин.

В России ускорили поиск песка и торфа с помощью нейросети

Алгоритм помогает находить ресурсы быстрее
Российские ученые разработали нейросетевой алгоритм, который ускоряет поиск новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Метод уже применили на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, где выявили перспективные зоны для добычи песка и торфа рядом с инфраструктурой.
В России ускорили поиск песка и торфа с помощью нейросети

© Ferra.ru

По данным Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, такие ресурсы важны при освоении нефтегазовых месторождений в Западной Сибири и Арктике. Для строительства объектов требуется большое количество песка и других материалов, а их доставка из удаленных карьеров может достигать 300 км и значительно увеличивает затраты.

Новый подход основан на переработке данных 3D-сейсморазведки, полученных при изучении верхних слоев земли на глубине 30−100 метров. Именно там чаще всего находятся пески, глины и торф, пригодные для промышленного использования, отметили в пресс-службе.

Алгоритм использует методы анализа волн и машинное обучение, устойчив к шумам и не требует переобучения для каждого нового участка.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#технологии
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России ускорили поиск песка и торфа с помощью нейросети