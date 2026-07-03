В России ускорили поиск песка и торфа с помощью нейросети

По данным Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, такие ресурсы важны при освоении нефтегазовых месторождений в Западной Сибири и Арктике. Для строительства объектов требуется большое количество песка и других материалов, а их доставка из удаленных карьеров может достигать 300 км и значительно увеличивает затраты.

Новый подход основан на переработке данных 3D-сейсморазведки, полученных при изучении верхних слоев земли на глубине 30−100 метров. Именно там чаще всего находятся пески, глины и торф, пригодные для промышленного использования, отметили в пресс-службе.

Алгоритм использует методы анализа волн и машинное обучение, устойчив к шумам и не требует переобучения для каждого нового участка.