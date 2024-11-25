В России ускорили разработку двигателей для морских судов

Сейчас большинство морских судов в мире — около 96% — оснащены дизельными двигателями. Однако в России производство мощных морских дизелей отсутствует, что тормозит развитие гражданского флота. Ученые СПбГМТУ предлагают решение: установка на танкеры комбинированных газотурбинных двигателей, которые имеют высокую эффективность и способны конкурировать с дизельными системами.

По словам заведующего кафедрой судовых турбин Александра Смирнова, термический КПД новой парогазовой установки составляет около 48%, а его дальнейшее увеличение возможно за счет повышения температуры продуктов сгорания. Разработанная модель анализирует эффективность работы двигателей на разных режимах эксплуатации, что помогает снизить затраты и трудоемкость проектирования.

Созданный программный комплекс включает математические модели газотурбинных и паровых установок, а также инструменты для расчета тепловых схем. Эти технологии позволят ускорить создание высокоэффективных двигателей, которые необходимы для модернизации российского танкерного флота.