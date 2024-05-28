В России ускорили создание износостойких покрытий для экстремальных условий

Опубликовано 28 мая 2024, 16:30
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В России ускорили создание износостойких покрытий для экстремальных условийРазработано новое оборудование
В пресс-службе Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) сообщили, что физики из Томска и Новосибирска разработали новое оборудование, способное существенно сократить время создания износостойких и жаростойких покрытий. Это технологическое достижение позволит ускорить процесс разработки материалов для космической и ядерной промышленности.
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Ранее для получения необходимых свойств покрытий требовались месяцы и годы, теперь же новое оборудование позволяет получить всю необходимую информацию за несколько дней. Уникальность проекта заключается в использовании синхротронного излучения, что позволяет наблюдать эволюцию структуры покрытий в режиме реального времени, отметили в пресс-службе.
Это технологическое прорыв открывает новые перспективы в области поверхностной инженерии, направленной на улучшение характеристик материалов, используемых в экстремальных условиях. Такие покрытия критически важны для газотурбинных двигателей, атомных реакторов и космических аппаратов, подверженных высоким температурам, радиации и химическим воздействиям.