В России ускорили создание износостойких покрытий для экстремальных условий

Ранее для получения необходимых свойств покрытий требовались месяцы и годы, теперь же новое оборудование позволяет получить всю необходимую информацию за несколько дней. Уникальность проекта заключается в использовании синхротронного излучения, что позволяет наблюдать эволюцию структуры покрытий в режиме реального времени, отметили в пресс-службе.

Это технологическое прорыв открывает новые перспективы в области поверхностной инженерии, направленной на улучшение характеристик материалов, используемых в экстремальных условиях. Такие покрытия критически важны для газотурбинных двигателей, атомных реакторов и космических аппаратов, подверженных высоким температурам, радиации и химическим воздействиям.