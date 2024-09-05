В России ускорили выпекание хлеба и повысили его пользу

По словам доцента кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Светланы Меренковой, суть технологии заключается в добавлении растительного полисахарида арабиногалактана, полученного из древесины сибирской лиственницы. Этот компонент не только улучшает технологический процесс, сокращая время на выпечку, но и обогащает продукт полезными веществами.

Исследования показали, что хлеб, выпеченный по новой технологии, удовлетворяет суточную потребность в белке на 26%, а также до 50% в таких важных минералах, как цинк, магний и фосфор. При этом технология не требует кардинальных изменений в производственных линиях, что делает ее доступной для внедрения на предприятиях, отметила Меренкова.