В России ускорят консервацию углекислого газа в отходах с помощью фермента

По словам директора Климатического центра НГУ Георгия Лазаренко, проблема захоронения газа в естественных условиях в том, что скорость минеральной карбонизации низкая из-за медленной гидратации углекислого газа. Ученые добавили в систему фермент, который в живых организмах регулирует угольную кислоту.

Эксперименты проводились при комнатной температуре в обычных условиях и при повышенном содержании CO2. Добавление карбоангидразы привело к более быстрому начальному связыванию газа и росту общего поглощения по сравнению с образцами без фермента. Технологию испытали на Карбоновом полигоне НГУ, отметили в пресс-службе.

Сейчас утилизируется менее 0,1% глобальных выбросов CO2.