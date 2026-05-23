В России ускорят консервацию углекислого газа в отходах с помощью фермента

Опубликовано 23 мая 2026, 18:21
В России ускорят консервацию углекислого газа в отходах с помощью ферментаТехнологию испытали на на Карбоновом полигоне
В пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) сообщили, что ученые вуза доказали, что фермент карбоангидраза способен ускорить консервацию углекислого газа в асбестосодержащих отходах. Это важно для климатических проектов, сочетающих удаление CO2 с переработкой промышленных отходов.
По словам директора Климатического центра НГУ Георгия Лазаренко, проблема захоронения газа в естественных условиях в том, что скорость минеральной карбонизации низкая из-за медленной гидратации углекислого газа. Ученые добавили в систему фермент, который в живых организмах регулирует угольную кислоту.
Эксперименты проводились при комнатной температуре в обычных условиях и при повышенном содержании CO2. Добавление карбоангидразы привело к более быстрому начальному связыванию газа и росту общего поглощения по сравнению с образцами без фермента. Технологию испытали на Карбоновом полигоне НГУ, отметили в пресс-службе.
Сейчас утилизируется менее 0,1% глобальных выбросов CO2.