В России ускорят проверку видео на соответствие законам с помощью ИИ

ИИ выполняет маркировку и выделение фрагментов с потенциальными нарушениями. Это позволяет редакторам сосредоточиться на обработке проблемных сегментов контента перед публикацией.

По данным разработчиков, необходимость ручной проверки видео увеличивает операционные затраты производителей на 10−20%. При этом штрафы за нарушения исчисляются сотнями тысяч рублей, а общая сумма штрафов для видеоплощадок за год достигла 70−80 миллионов рублей.

Платформа способна распознавать контент, требующий возрастной маркировки, идентифицировать дипфейки и анализировать различные компоненты видео. ИИ проверяет звук, изображение, метаданные, мимику и жесты людей.