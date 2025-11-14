В России ускорят проверку видео на соответствие законам с помощью ИИ

Опубликовано 14 ноября 2025, 23:091 мин.
В России ускорят проверку видео на соответствие законам с помощью ИИВремя сократится с часа до 15 минут
Социальная лаборатория Social Lab разработала платформу на базе искусственного интеллекта (ИИ) Linza Detector для автоматической проверки видео на соответствие законодательству Российской Федерации. Как сообщила генеральный директор лаборатории Наталия Тылевич, система способна сократить время анализа одного часа видео до 15 минут.
ИИ выполняет маркировку и выделение фрагментов с потенциальными нарушениями. Это позволяет редакторам сосредоточиться на обработке проблемных сегментов контента перед публикацией.
По данным разработчиков, необходимость ручной проверки видео увеличивает операционные затраты производителей на 10−20%. При этом штрафы за нарушения исчисляются сотнями тысяч рублей, а общая сумма штрафов для видеоплощадок за год достигла 70−80 миллионов рублей.
Платформа способна распознавать контент, требующий возрастной маркировки, идентифицировать дипфейки и анализировать различные компоненты видео. ИИ проверяет звук, изображение, метаданные, мимику и жесты людей.