В России ускорят создание сердечных клапанов с помощью ИИ

Этот подход позволит значительно ускорить процесс разработки, сократить стоимость и улучшить качество медицинских устройств. Искусственный интеллект будет подпирать оптимальные параметры для каждого случая производства клапана.

С помощью ИИ это займет всего несколько часов, в то время как вручную на это ушло бы месяцы.

Евгений Овчаренко, руководитель проекта, отметил, что это нововведение способствует улучшению качества медицинских устройств, увеличит доступ пациентов к качественной медицинской помощи и поддержит инновации в сфере медицинской науки.