В России ускорят создание сердечных клапанов с помощью ИИ

В России ускорят создание сердечных клапанов с помощью ИИЧто повысит качество клапанов
Ученые из Кемеровского НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний предложили применить искусственный интеллект для создания искусственных клапанов, Наука.рф.
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Этот подход позволит значительно ускорить процесс разработки, сократить стоимость и улучшить качество медицинских устройств. Искусственный интеллект будет подпирать оптимальные параметры для каждого случая производства клапана.
С помощью ИИ это займет всего несколько часов, в то время как вручную на это ушло бы месяцы.
Евгений Овчаренко, руководитель проекта, отметил, что это нововведение способствует улучшению качества медицинских устройств, увеличит доступ пациентов к качественной медицинской помощи и поддержит инновации в сфере медицинской науки.
Применение новых методов при проектировании медицинских изделий поможет улучшить качество устройств, ускорить процесс разработки и сократить стоимость их производства. В итоге такое нововведение может обеспечить больший доступ пациентов к качественной медицинской помощи и стимулировать инновации в других областях медицинской науки. В дальнейшем мы планируем изготовить прототип по результатам генеративного дизайна для того, чтобы оценить его гидродинамические показатели в реальном мире и сравнить его с существующими моделями.