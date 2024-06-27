В России усовершенствовали квантовую томографию для точного анализа данных

Методика основана на использовании ограниченного набора данных и простого численного метода на основе линейной инверсии. Это позволяет быстро определять отклонения фактического квантового состояния от желаемого, а также оценивать работу квантовых элементов, отметили в пресс-службе.

Ученые подчеркнули, что квантовая томография играет ключевую роль в разработке квантовых компьютеров и исследовании квантовых свойств различных физических систем. Новый метод был успешно протестирован как на симуляциях, так и на реальном «облачном» квантовом компьютере компании IBM, демонстрируя высокую точность оценок при значительной экономии ресурсов.