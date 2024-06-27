В России усовершенствовали квантовую томографию для точного анализа данных

Опубликовано 27 июня 2024, 17:32
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В России усовершенствовали квантовую томографию для точного анализа данныхТесты прошли успешно
Физики НИТУ МИСИС разработали и успешно проверили новую методику анализа данных для квантовой томографии, которая значительно повышает точность измерений состояний квантовых систем. Об этом сообщила пресс-служба вуза, подчеркивая, что новый подход позволяет оценивать состояния вычислительных блоков внутри квантовых компьютеров с минимальными затратами времени и ресурсов.
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Методика основана на использовании ограниченного набора данных и простого численного метода на основе линейной инверсии. Это позволяет быстро определять отклонения фактического квантового состояния от желаемого, а также оценивать работу квантовых элементов, отметили в пресс-службе.
Ученые подчеркнули, что квантовая томография играет ключевую роль в разработке квантовых компьютеров и исследовании квантовых свойств различных физических систем. Новый метод был успешно протестирован как на симуляциях, так и на реальном «облачном» квантовом компьютере компании IBM, демонстрируя высокую точность оценок при значительной экономии ресурсов.