В России усовершенствовали лазеры для медицины и промышленности

Лазеры преобразуют различные виды энергии в монохроматическое излучение и становятся все более востребованными, особенно твердотельные лазеры. Они находят применение в лазерной медицине, навигационных системах и металлургии. Важным компонентом лазера является пассивный затвор, который позволяет ему работать в импульсном режиме, создавая мощные короткие импульсы.

Вместо традиционных монокристаллов для изготовления затворов исследователи СКФУ использовали керамику на основе иттрий-алюминиевого граната с добавлением хрома. Это решение не только снижает себестоимость, но и позволяет создавать изделия нужной формы и размера. Кроме того, введение скандия в структуру граната увеличивает эффективность модуляторов добротности в полтора раза.

Авторы исследования планируют продолжить работу, вводя в матрицу граната другие активаторы для дальнейшего улучшения свойств материала.