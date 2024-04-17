В России усовершенствовали обработку стали для повышения прочности

Используя комбинацию холодной деформации и насыщения азотом, ученые смогли повысить прочность и твердость материала. Новая технология позволит продлить срок службы различных металлических изделий, включая нержавеющие трубы и цистерны.

Основным элементом нового метода стала радиальная ковка — способ холодной деформации стали, который позволяет применять давление сразу с нескольких сторон. Дополнительно к ней ученые использовали ионно-плазменное азотирование, что способствовало более глубокому проникновению азота в структуру металла, отметили в пресс-службе.

Эксперты отмечают, что такая комбинация технологий улучшает характеристики поверхности стали, увеличивая ее прочность, стойкость к коррозии и устойчивость к образованию микротрещин. Применение нового метода позволит создавать более надежные металлические конструкции, что в свою очередь повысит их долговечность и эксплуатационные характеристики.

Результаты исследования опубликованы в журнале Metal Science and Heat Treatment, а само исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» при поддержке правительства Пермского края.